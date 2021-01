Covid, nuovo Dpcm: “mazzata” ai bar e stop a palestre fino a marzo. Le regole (Di venerdì 15 gennaio 2021) Impianti da sci chiusi fino al 15 febbraio 2021, musei aperti in zona gialla, chiuse le palestre e le piscine: sono le misure contenute nel nuovo Dpcm, che entrerà in vigore il 16 gennaio. Confermato anche il divieto di asporto dai bar dopo le 18. Nella riunione con i governatori il ministro della Salute Roberto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Impianti da sci chiusial 15 febbraio 2021, musei aperti in zona gialla, chiuse lee le piscine: sono le misure contenute nel, che entrerà in vigore il 16 gennaio. Confermato anche il divieto di asporto dai bar dopo le 18. Nella riunione con i governatori il ministro della Salute Roberto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

