Captain America: Chris Evans potrebbe tornare nel ruolo? (Di venerdì 15 gennaio 2021) In attesa che tra poche ore esca su Disney+ WandaVision, Deadline diffonde un nuovo rumor, che se fosse vero sarebbe semplicemente clamoroso! Infatti sembrerebbe che l’attore Chris Evans, che come tutti sappiamo nel Cinematic universe interpreta Captain America, sia in trattativa per tornare nel ruolo. Nel finale di Avengers: Endgame abbiamo visto uno Steve Rogers anziano cedere lo scudo a Sam Wilson e quindi di conseguenza abbandonare il ruolo. Ma in maniera diversa da quanto successo con Robert Downey JR., si ha sempre avuto la sensazione che per Chris Evans ci potesse essere un ritorno di fiamma. Dobbiamo innanzitutto dire che Deadline è stata spesso una fonte molto affidabile, in questo caso oltre a lanciare il rumor, ha anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) In attesa che tra poche ore esca su Disney+ WandaVision, Deadline diffonde un nuovo rumor, che se fosse vero sarebbe semplicemente clamoroso! Infatti sembrerebbe che l’attore, che come tutti sappiamo nel Cinematic universe interpreta, sia in trattativa pernel. Nel finale di Avengers: Endgame abbiamo visto uno Steve Rogers anziano cedere lo scudo a Sam Wilson e quindi di conseguenza abbandonare il. Ma in maniera diversa da quanto successo con Robert Downey JR., si ha sempre avuto la sensazione che perci potesse essere un ritorno di fiamma. Dobbiamo innanzitutto dire che Deadline è stata spesso una fonte molto affidabile, in questo caso oltre a lanciare il rumor, ha anche ...

