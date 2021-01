Calciomercato Verona, per l’attacco spunta Ciurria del Pordenone (Di venerdì 15 gennaio 2021) Calciomercato Verona: i gialloblù avrebbero messo gli occhi su Ciurria del Pordenone per rinforzare l’attacco L’Hellas Verona è alla ricerca di un attaccante, viste le tante difficoltà numeriche di questa prima parte di stagione. L’obiettivo in cima alla lista sembrava quel Sam Lammers dell’Atalanta che piace a mezza Serie A, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo obiettivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i gialloblù avrebbero messo nel mirino Patrick Ciurria, esterno offensivo classe 1995 che milita in Serie B nel Pordenone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021): i gialloblù avrebbero messo gli occhi sudelper rinforzareL’Hellasè alla ricerca di un attaccante, viste le tante difficoltà numeriche di questa prima parte di stagione. L’obiettivo in cima alla lista sembrava quel Sam Lammers dell’Atalanta che piace a mezza Serie A, ma nelle ultime ore sarebbeto un nuovo obiettivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i gialloblù avrebbero messo nel mirino Patrick, esterno offensivo classe 1995 che milita in Serie B nel. Leggi su Calcionews24.com

