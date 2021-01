Bastoni: “Sempre emozionante giocare Inter-Juve. Conte? Lo ringrazio per la fiducia in me” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandro Bastoni a Sky Sport a due giorni da Inter-Juve Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha concesso un’Intervista a Sky Sport. L’argomento principale non poteva non essere la super sfida di campionato di domenica sera contro la Juve. Ecco l’Intervista completa. La prima cosa che pensi quando senti Inter-Juve? È Sempre una grande emozione, l’ho giocata tre o quattro volte ma provi Sempre le stesse sensazioni. È un big match e sarà un onore giocarlo. fonte foto www.Inter.itCosa vi ha insegnato la doppia sconfitta dell’anno scorso?La Juve è tanti anni che vince, il nostro percorso è iniziato l’anno scorso con l’arrivo del mister e stiamo continuando ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandroa Sky Sport a due giorni daIl difensore nerazzurro Alessandroha concesso un’vista a Sky Sport. L’argomento principale non poteva non essere la super sfida di campionato di domenica sera contro la. Ecco l’vista completa. La prima cosa che pensi quando senti? Èuna grande emozione, l’ho giocata tre o quattro volte ma provile stesse sensazioni. È un big match e sarà un onore giocarlo. fonte foto www..itCosa vi ha insegnato la doppia sconfitta dell’anno scorso?Laè tanti anni che vince, il nostro percorso è iniziato l’anno scorso con l’arrivo del mister e stiamo continuando ...

