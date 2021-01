Autumn e Peter Phillips | ancora sotto lo stesso tetto a quasi un anno dal divorzio

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 15 gennaio 2021) A quasi un anno dalla separazione, Peter e Autumn Phillips vivono ancora insieme nella loro casa a Gatcombe Park, nel Gloucestershire, insieme alle due figlie Savannah, 9 anni, e Isla, 7. Il figlio della principessa Anna e la consulente aziendale canadese, che si sono lasciati nel febbraio 2020 dopo dodici anni di matrimonio, all’inizio avevano deciso di restare sotto lo stesso tetto proprio per il bene delle bambine, per dar loro il tempo di «abituarsi al cambiamento». Una decisione che aveva sorpreso i fan della coppia più amata da Elisabetta II: la convivenza da separati, per quanto i due si fossero detti addio senza rancori, a molti era parsa una scelta azzardata, inevitabilmente destinata a creare tensioni.