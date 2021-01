Anche Xiaomi finisce nella lista nera di Trump (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Foto: Xiaomi)Con un colpo di coda al mondo della tecnologia cinese, l’amministrazione del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha aggiunto uno dei più importanti produttori di smartphone del Dragone, Xiaomi, alla blacklist delle compagnie ritenute collegate alle società militari di Pechino. Il provvedimento implica il divieto per gli investitori americani di acquistare azioni o titoli finanziari di tali aziende, 31 quelle elencate dal dipartimento della Difesa, e si rifà a un bando approvato a novembre, entrato in vigore l’11 gennaio. “La Repubblica popolare cinese sfrutta sempre più le risorse di capitale degli Stati Uniti per alimentare e rendere possibile lo sviluppo e la modernizzazione dell’esercito, dell’intelligence e degli altri apparati di security”, afferma il presidente uscente a proposito del provvedimento ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Foto:)Con un colpo di coda al mondo della tecnologia cinese, l’amministrazione del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald, ha aggiunto uno dei più importanti produttori di smartphone del Dragone,, alla blacklist delle compagnie ritenute collegate alle società militari di Pechino. Il provvedimento implica il divieto per gli investitori americani di acquistare azioni o titoli finanziari di tali aziende, 31 quelle elencate dal dipartimento della Difesa, e si rifà a un bando approvato a novembre, entrato in vigore l’11 gennaio. “La Repubblica popolare cinese sfrutta sempre più le risorse di capitale degli Stati Uniti per alimentare e rendere possibile lo sviluppo e la modernizzazione dell’esercito, dell’intelligence e degli altri apparati di security”, afferma il presidente uscente a proposito del provvedimento ...

