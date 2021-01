Allarme Fbi. Ecco cosa si rischia all’Inauguration Day di Biden (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente eletto Joe Biden ha presentato un suo piano da 1.900 miliardi di dollari per combattere la pandemia di Covid-19 e gli effetti sull’economia. “Dobbiamo agire e agire subito, non possiamo aspettare”, dice Biden: “In gioco, c’è la salute del nostro Paese”. La pandemia è fuori controllo negli Stati Uniti, dove il numero dei decessi e dei contagi giornalieri è elevatissimo: alla mezzanotte di ieri sulla East Coast, la John’s Hopkins University contava oltre 23.313.000 contagi nell’Unione e quasi 388.700 decessi. Ai ritmi attuali, il 20 gennaio, nell’Inauguration Day, le cifre supereranno rispettivamente i 24 milioni e i 400 mila. Il piano presentato ieri è la prima iniziativa legislativa di Biden e sarà il suo primo test al Senato, dove i tempi dell’esame del provvedimento sono però incerti. Il dibattito sul piano potrebbe ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente eletto Joeha presentato un suo piano da 1.900 miliardi di dollari per combattere la pandemia di Covid-19 e gli effetti sull’economia. “Dobbiamo agire e agire subito, non possiamo aspettare”, dice: “In gioco, c’è la salute del nostro Paese”. La pandemia è fuori controllo negli Stati Uniti, dove il numero dei decessi e dei contagi giornalieri è elevatissimo: alla mezzanotte di ieri sulla East Coast, la John’s Hopkins University contava oltre 23.313.000 contagi nell’Unione e quasi 388.700 decessi. Ai ritmi attuali, il 20 gennaio, nell’Inauguration Day, le cifre supereranno rispettivamente i 24 milioni e i 400 mila. Il piano presentato ieri è la prima iniziativa legislativa die sarà il suo primo test al Senato, dove i tempi dell’esame del provvedimento sono però incerti. Il dibattito sul piano potrebbe ...

