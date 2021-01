5 cose da sapere su WandaVision (Di venerdì 15 gennaio 2021) WandaVision, al suo debutto oggi, 15 gennaio, su Disney+, e primo spin-off dell’universo Marvel a esordire sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino, è stata preceduta da una disarmante campagna pubblicitaria a base di enigmatici trailer che mostravano Scarlet Witch (Wanda Maximoff) e Visione protagonisti di… una sitcom anni ’50. Per svariati motivi, non ultimi quelli legati alla pandemia, che hanno sabotato la schedule delle produzioni televisive, WandaVision è risultata pronta prima delle altre serie ispirate ai personaggi dei film degli Avengers come Loki e Vedova Nera. Nei nove episodi, che si presentano – come accennato – nella forma tipica di una sitcom americana in bianco e nero, Wanda e Visione sono una fresca coppia di sposini appena trasferitasi in un pacifico quartiere suburbano alla Desperate Housewives. Ma come è possibile, ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021), al suo debutto oggi, 15 gennaio, su Disney+, e primo spin-off dell’universo Marvel a esordire sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino, è stata preceduta da una disarmante campagna pubblicitaria a base di enigmatici trailer che mostravano Scarlet Witch (Wanda Maximoff) e Visione protagonisti di… una sitcom anni ’50. Per svariati motivi, non ultimi quelli legati alla pandemia, che hanno sabotato la schedule delle produzioni televisive,è risultata pronta prima delle altre serie ispirate ai personaggi dei film degli Avengers come Loki e Vedova Nera. Nei nove episodi, che si presentano – come accennato – nella forma tipica di una sitcom americana in bianco e nero, Wanda e Visione sono una fresca coppia di sposini appena trasferitasi in un pacifico quartiere suburbano alla Desperate Housewives. Ma come è possibile, ...

chetempochefa : “Mi cercano in tanti per sapere come sta Alex. Ora lui fa delle cose, anche se non sempre. Ci sono stati dei passi… - sole24ore : L'#Italia ha imparato a spendere i fondi #Ue: centrati tutti gli obiettivi 2020.??? Se ne parla oggi a #Start, il po… - StampaFin : CHI FA CHE COSA per reagire alla crisi sociale da Covid-19 Report quotidiano formato snack: notizie, informazioni,… - VittorioPalumbo : RT @Moonlightshad1: E tante care cose a @SkyTG24 che ad ogni edizione del telegiornale ci rammenta tutta la fatica di Renzi e sottolinea il… - MammaAnnoiata : @rfc1459 beh dipende se erano 2 addetti alla sicurezza informatica o se erano due 'della civis'. Nel secondo caso,… -

Ultime Notizie dalla rete : cose sapere Milan su Mandzukic, è una buona idea? Sette cose da sapere sul guerriero ex Juventus Corriere della Sera L'ultima chiamata a Nencini e il simbolo in bilico. Cosa può succedere a Renzi

Palazzo Chigi fa sapere di avere già la maggioranza per spuntarla anche in Senato ma Matteo Renzi non ci crede: "È in atto una grande offensiva mediatica per far vedere che i responsabili ci sono già, ...

Karina Cascella, dopo il no a Ilary Blasi l’indiscrezione: “Ci penserò”

Karina Cascella ha rifiutato di nuovo di far parte del cast della nuova edizione dell'Isola dei famosi, apre le porte ad un altro reality.

Palazzo Chigi fa sapere di avere già la maggioranza per spuntarla anche in Senato ma Matteo Renzi non ci crede: "È in atto una grande offensiva mediatica per far vedere che i responsabili ci sono già, ...Karina Cascella ha rifiutato di nuovo di far parte del cast della nuova edizione dell'Isola dei famosi, apre le porte ad un altro reality.