Vent’anni di mucca pazza | non è stato un disastro inutile

(Di giovedì 14 gennaio 2021)fa veniva confermato il primo caso in Italia di BSE, la, una malattia mortale tipica dei bovini ma trasmissibile all’uomo attraverso il consumo di alimenti contaminati. La crisi fu drammatica sia sul fronte sanitario che su quello economico. Allora come oggi, per entrambe le forme, quella animale e quella umana, quest’ultima detta variante di Creutzfeldt Jakob, non esiste vaccino né terapia. Sul fronte economico i danni che la BSE arrecò all’agroalimentare, una delle maggiori ricchezze del nostro Paese, furono immensi. E non sono del tutto finiti. Per esportare carne e prodotti di carne, cibo per cani compreso, infatti, l’Italia deve ancora fare i conti con questa malattia, pur essendosene liberata da dieci anni. I veterinari del Servizio Sanitario e del Centro nazionale dell’Istituto Zooprofilattico di Torino ...