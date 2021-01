Uomini e Donne, Tina Cipollari va fuori di sé: «Hai mostrato il c*** per trent’anni». Maria De Filippi reagisce così (Di giovedì 14 gennaio 2021) . Oggi, l’opionista è andata fuori di sé con la “collega” Tinì Cansino, showgirl greca naturalizzata italiana, dal 2012 nel cast del programma. Tina Cipollari si è infuriata perché Tinì si sarebbe rifiutata di andare a prendere Gemma Galgani dietro alle quinte. «Perché non puoi? – è esplosa l’opionista -. Hai mostrato il c*** per trent’anni e adesso non puoi alzarti e andare dietro le quinte?». E ancora: «Sei stata trent’anni al Drive In con le te*** di fuori… E adesso mi dice ‘Oddio Tina non so cos’è. Non so cos’è’. È una cosa pietosa». Lo sfogo di Tina ha fatto scoppiare Maria De Filippi in una risata incontenibile, tanto da rotolarsi sulle famose scale del programma. Il video, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 14 gennaio 2021) . Oggi, l’opionista è andatadi sé con la “collega” Tinì Cansino, showgirl greca naturalizzata italiana, dal 2012 nel cast del programma.si è infuriata perché Tinì si sarebbe rifiutata di andare a prendere Gemma Galgani dietro alle quinte. «Perché non puoi? – è esplosa l’opionista -. Haiilpere adesso non puoi alzarti e andare dietro le quinte?». E ancora: «Sei stataal Drive In con le te*** di… E adesso mi dice ‘Oddionon so cos’è. Non so cos’è’. È una cosa pietosa». Lo sfogo diha fatto scoppiareDein una risata incontenibile, tanto da rotolarsi sulle famose scale del programma. Il video, ...

