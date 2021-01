The Undoing – Le verità non dette, Nicole Kidman: "Ha avuto un impatto disturbante sulla mia personalità" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella chiacchierata miniserie HBO The Undoing, Nicole Kidman interpreta una donna il cui marito è sotto processo per omicidio, ma il ruolo avrebbe avuto un impatto disturbante sull'attrice. Nicole Kidman ama immergersi completamente nei personaggi che interpreta ma il ruolo della psicanalista Grace Fraser nella miniserie HBO The Undoing è risultato tanto faticoso da avere un impatto disturbante sulla personalità dell'attrice. Nicole Kidman, 53 anni, ha ammesso che interpretare Grace è stato tutt'altro che indolore. "All'improvviso mi sono trovata, in quel posto. C'era una sorta di inquietudine nella mia personalità, mi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella chiacchierata miniserie HBO Theinterpreta una donna il cui marito è sotto processo per omicidio, ma il ruolo avrebbeunsull'attrice.ama immergersi completamente nei personaggi che interpreta ma il ruolo della psicanalista Grace Fraser nella miniserie HBO Theè risultato tanto faticoso da avere undell'attrice., 53 anni, ha ammesso che interpretare Grace è stato tutt'altro che indolore. "All'improvviso mi sono trovata, in quel posto. C'era una sorta di inquietudine nella mia, mi ...

