Serie D, le sorprese dei gironi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Serie D che è ripartita col nuovo anno e si iniziano già a tirare le prime somme, nonostante il campionato sia ancora lungo. Molte squadre erano date avanti ai nastri di partenza, ma non tutte hanno mantenuto le b. Girone A-Si salvano in due Sicuramente una delle favoritissime era la retrocessa Gozzano, che, sulla carta, disponeva di una rosa superiore alle altre. Pronostico quasi rispettato perchè il Gozzano è terzo a -3 dal Bra primo, e con lo scontro diretto da giocare. Bene anche la Caronnese che, attualmente, si è accaparrata l’ultimo posto playoff, ma è solo a -4 dalla vetta. Delude, invece, Legnano che passa da un secondo posto lo scorso anno ad un 11o posto attuale, a 10 punti dalla capolista. Tante speranze erano riposte nella ritornata tra i pro Città di Varese che, però, è ultimissima con soli 5 punti. Girone B-Seregno non molla Data per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021)D che è ripartita col nuovo anno e si iniziano già a tirare le prime somme, nonostante il campionato sia ancora lungo. Molte squadre erano date avanti ai nastri di partenza, ma non tutte hanno mantenuto le b. Girone A-Si salvano in due Sicuramente una delle favoritissime era la retrocessa Gozzano, che, sulla carta, disponeva di una rosa superiore alle altre. Pronostico quasi rispettato perchè il Gozzano è terzo a -3 dal Bra primo, e con lo scontro diretto da giocare. Bene anche la Caronnese che, attualmente, si è accaparrata l’ultimo posto playoff, ma è solo a -4 dalla vetta. Delude, invece, Legnano che passa da un secondo posto lo scorso anno ad un 11o posto attuale, a 10 punti dalla capolista. Tante speranze erano riposte nella ritornata tra i pro Città di Varese che, però, è ultimissima con soli 5 punti. Girone B-Seregno non molla Data per ...

Notiziedi_it : La Juventus guida sui…social: non mancano però le sorprese tra le squadre di Serie A! - calciodangolo_ : ?Da #DeSilvestri a #Brugman fino a #Simy: 7 possibili sorprese per il #fantacalcio. I nomi per la 18^ giornata di… - Angolo_Atalanta : ?Da #DeSilvestri a #Brugman fino a #Simy: 7 possibili sorprese per il #fantacalcio. I nomi per la 18^ giornata di… - Angolo_Viola : ?Da #DeSilvestri a #Brugman fino a #Simy: 7 possibili sorprese per il #fantacalcio. I nomi per la 18^ giornata di… - Angolo_Lazio : ?Da #DeSilvestri a #Brugman fino a #Simy: 7 possibili sorprese per il #fantacalcio. I nomi per la 18^ giornata di… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie sorprese Consigli fantacalcio, 7 possibili sorprese per la 18^ giornata di Serie A Calcio d'Angolo Indiana Jones, in arrivo un nuovo videogioco

L’annuncio di Bethesda. Sviluppato da Machine Games, il nuovo gioco su Indiana Jones vedrà la partecipazione anche della LucasfilmGames ...

Serie A: dove possono arrivare Lazio e Roma?

È finalmente il campionato delle romane. Dopo anni di difficoltà, da una o entrambe le parti, il campionato 2020/2021 ci sta finalmente regalando due attesissime protagoniste in grande spolvero come L ...

L’annuncio di Bethesda. Sviluppato da Machine Games, il nuovo gioco su Indiana Jones vedrà la partecipazione anche della LucasfilmGames ...È finalmente il campionato delle romane. Dopo anni di difficoltà, da una o entrambe le parti, il campionato 2020/2021 ci sta finalmente regalando due attesissime protagoniste in grande spolvero come L ...