Sassuolo-Spal, De Zerbi: “L’espulsione c’è, ma il VAR non ha mai giocato a calcio. Boga? Deve tornare sulla Terra” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Sassuolo esce dalla Coppa Italia.Una sconfitta arrivata in maniera del tutto inaspettata per la compagine neroverde, battuta nel match odierno giocato contro la Spal di Pasquale Marino. La formazione guidata da Roberto De Zerbi è stata inferiore sotto tutti i punti di vista e ha pagato a caro prezzo tante disattenzioni difensive e non. Aspetto questo sottolineato anche dallo stesso allenatore degli emiliani, lamentatosi tuttavia del cartellino rosso dato - a detta sua ingiustamente - a Djuricic. Ecco le sue parole ai microfoni di RaiSport:"La partita cambia nettamente con l'espulsione. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo creato tanto e meritavamo il vantaggio. Poi tra gente che non giocava da un po' e la Spal che è una buona squadra, con l'uomo in meno, abbiamo pagato. ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilesce dalla Coppa Italia.Una sconfitta arrivata in maniera del tutto inaspettata per la compagine neroverde, battuta nel match odiernocontro ladi Pasquale Marino. La formazione guidata da Roberto Deè stata inferiore sotto tutti i punti di vista e ha pagato a caro prezzo tante disattenzioni difensive e non. Aspetto questo sottolineato anche dallo stesso allenatore degli emiliani, lamentatosi tuttavia del cartellino rosso dato - a detta sua ingiustamente - a Djuricic. Ecco le sue parole ai microfoni di RaiSport:"La partita cambia nettamente con l'espulsione. Nel primo tempo abbiamobene, abbiamo creato tanto e meritavamo il vantaggio. Poi tra gente che non giocava da un po' e lache è una buona squadra, con l'uomo in meno, abbiamo pagato. ...

