Sanremo 2021, Amadeus fa chiarezza sul pubblico: “Ci sarà, saranno sempre le stesse persone” (Di giovedì 14 gennaio 2021) La macchina del Festival di Sanremo 2021 è già al lavoro per rendere questa edizione della kermesse un momento di televisione di intrattenimento e rinascita. Il pubblico, come assicurato da… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) La macchina del Festival diè già al lavoro per rendere questa edizione della kermesse un momento di televisione di intrattenimento e rinascita. Il, come assicurato da… L'articolo proviene da MeteoWeek.

IlContiAndrea : #Amadeus ha confermato le date di #Sanremo2021 (2-6 marzo), lavora agli ospiti (Abba tra i desideri ma anche 'un on… - RaiPlay : Dirige l'orchestra Amadeus, canta la Nazionale Italiana di Calcio. ?? Lo spot di #Sanremo2021 è su RaiPlay!… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Ermal Meta: 'La canzone per Sanremo? Me l'ero dimenticata' [di Gino Castaldo] - infoitcultura : Sanremo 2021: sempre più concreta l’ipotesi della nave per il pubblico? Nel frattempo Amadeus conferma le date e sv… - magicaGrmente22 : Allucinante Sanremo 2021, Amadeus: “Ecco come gestiremo il pubblico sulla nave, c'è un protocollo” -