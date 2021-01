Sangue sulle strade della Capitale: muore ventenne (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il tragico incidente ha portato alla morte del giovane di 20 anni ed al ferimento di altre tre persone coinvolte nello scontro. Vigili del fuoco (Facebook)Terribile schianto sull’A1 all’altezza del chilometro 584.7, tra Valmontone e San Cesareo. L’auto sulla quale viaggiava il ventenne, all’altezza del tra Valmontone e la diramazione Roma sud in direzione Firenze, ha avuto un improvviso malfunzionamento. Tale guasto ha provocato il rallentamento del mezzo che dopo qualche secondo è stato tamponato da un auto che sopraggiungeva alle sue spalle. L’auto ha chiaramente sbandato andandosi a scontrare contro uno dei blocchi di cemento presenti in strada. In un secondo momento, una terza auto, avrebbe urtato, sempre secondo le prime ricostruzioni, avrebbe urtato l’auto con a bordo la vittima, lateralmente. Il 20enne non è sopravvissuto all’impatto morendo, ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il tragico incidente ha portato alla morte del giovane di 20 anni ed al ferimento di altre tre persone coinvolte nello scontro. Vigili del fuoco (Facebook)Terribile schianto sull’A1 all’altezza del chilometro 584.7, tra Valmontone e San Cesareo. L’auto sulla quale viaggiava il, all’altezza del tra Valmontone e la diramazione Roma sud in direzione Firenze, ha avuto un improvviso malfunzionamento. Tale guasto ha provocato il rallentamento del mezzo che dopo qualche secondo è stato tamponato da un auto che sopraggiungeva alle sue spalle. L’auto ha chiaramente sbandato andandosi a scontrare contro uno dei blocchi di cemento presenti in strada. In un secondo momento, una terza auto, avrebbe urtato, sempre secondo le prime ricostruzioni, avrebbe urtato l’auto con a bordo la vittima, lateralmente. Il 20enne non è sopravvissuto all’impatto morendo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sangue sulle Sangue sulle strade calabresi: un'altra persona è morta in un incidente stradale Il Meridio Tagliare o non tagliare a Bellinzona: questo il dilemma

La realtà della nuova Bellinzona vede ora presentarsi il conto dell’aggregazione dove molti ex-Comuni poco prima dell’aggregazione hanno approvato crediti per investimenti più o meno importanti che so ...

Medico muore pochi giorni dopo il vaccino anti-Covid, ucciso da un'improvvisa malattia del sangue

Un medico americano è morto per trombocitopenia immune 16 giorni dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid della Pzifer. Il dottore è stato colpito da una malattia ...

