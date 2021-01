Napoli, il gruppo dirigenti Fiat dona al Cardarelli una barella di bio-contenimento (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’associazione gruppo dirigenti Fiat ha donato all’ospedale Cardarelli di Napoli una barella di bio-contenimento ed un sanificatore portatile. “Un gesto di grande generosità e un sostegno – ha detto il direttore generale dell’ospedale Giuseppe Longo – concreto al lavoro che la nostra azienda ospedaliera porta avanti con dedizione, professionalità e impegno“. “Con questa iniziativa – commenta l’ingegnere Aldo Maggiore, responsabile della Sede di Napoli-Area Sud del gruppo dirigenti Fiat – che si aggiunge ad analoghe sul territorio nazionale, manifestiamo in modo concreto il nostro desiderio di essere al fianco di chi combatte per noi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’associazionehato all’ospedalediunadi bio-ed un sanificatore portatile. “Un gesto di grande generosità e un sostegno – ha detto il direttore generale dell’ospedale Giuseppe Longo – concreto al lavoro che la nostra azienda ospedaliera porta avanti con dedizione, professionalità e impegno“. “Con questa iniziativa – commenta l’ingegnere Aldo Maggiore, responsabile della Sede di-Area Sud del– che si aggiunge ad analoghe sul territorio nazionale, manifestiamo in modo concreto il nostro desiderio di essere al fianco di chi combatte per noi ...

