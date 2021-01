Liceo Majorana | i professori | no a settimana di sei giorni

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – Dopo mesi di lavoro sull’organizzazione dell’orario, sugli ingressi scaglionati e la redistribuzione degli spazi, i docenti non vogliono sentire parlare di portare lascolastica a sei, e in una lettera chiedono “la massima autonomia possibile” nel definire la ripresa delle lezioni in presenza. A firmarla idel‘Ettore’ di Roma, che ricordando tutti gli sforzi intrapresi dal corpo docente e dal personale scolastico, ritengono “illogica e irragionevole a tutti la richiesta di strutturare lascolastica su 6, pur prevedendo 5di frequenza per ciascuna classe, sempre nel tentativo di evitare l’affollamento sui mezzi di trasporto, ma senza tenere in considerazione tutti i lavoratori ...

gruppormb : In diretta su @FANTASTICAradio Carmela Maccarrone preside liceo Majorana #scuola Radio Fantastica ?? 89.2 FM a Catan… -

Ultime Notizie dalla rete : Liceo Majorana

RomaDailyNews

Ad un mese dal termine dei seminari sul femminicidio “il Dramma della Gelosia”, promossi dalla Scuola di Canto e Arti Sceniche A Regola ...E ancora in via Cisterna e via Sezze, presso la scuola Giuliano, in via Roccagorga presso il comando della Polizia Locale e il liceo Majorana, da Lert Lazio Elettronica di via Terracina 3 e in due ...