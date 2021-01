L'ex olimpionico Keller incriminato per l'assalto al Congresso (Di giovedì 14 gennaio 2021) stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia Klete Keller, l'olimpionico statunitense del nuoto presente all'assalto al Congresso degli Stati Uniti a Washington il 6 gennaio. Keller era stato ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 gennaio 2021) statodal Dipartimento di Giustizia Klete, l'statunitense del nuoto presente all'aldegli Stati Uniti a Washington il 6 gennaio.era stato ...

