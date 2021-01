Juve avanti in coppa col brivido. Genoa ko dopo 12o', ecco qual è la vera colpa di Pirlo (Di giovedì 14 gennaio 2021) La colpa di Pirlo non è il gioco della Juventus, quello inizia a vedersi con più continuità, ma è l'eccesso di turnover. La scelta della formazione è un piccolo difetto di inesperienza che costa 120' con il Genoa. Porta il danno, non la beffa perché ai supplementari Pirlo estrae Rafia dal cilindro per il 3-2 definitivo in un'azione rugbistica e poi ringrazia Arthur per un salvataggio sulla linea. Il tecnico bianconero sa che la Juve è nel bel mezzo del mese peggiore e che gli ottavi di coppa Italia erano il checkpoint tra Milan, Sassuolo, Inter e la Supercoppa contro il Napoli. Sa anche di giocarsi molto personalmente in questo mese, per questo decide di rischiare dove il fallimento sarebbe stato accettato con meno problemi: la coppa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ladinon è il gioco dellantus, quello inizia a vedersi con più continuità, ma è l'eccesso di turnover. La scelta della formazione è un piccolo difetto di inesperienza che costa 120' con il. Porta il danno, non la beffa perché ai supplementariestrae Rafia dal cilindro per il 3-2 definitivo in un'azione rugbistica e poi ringrazia Arthur per un salvataggio sulla linea. Il tecnico bianconero sa che laè nel bel mezzo del mese peggiore e che gli ottavi diItalia erano il checkpoint tra Milan, Sassuolo, Inter e la Supercontro il Napoli. Sa anche di giocarsi molto personalmente in questo mese, per questo decide di rischiare dove il fallimento sarebbe stato accettato con meno problemi: la...

juventusfc : Le #JuventusWomen vincono a Pomigliano e avanzano in Coppa Italia ???? Il racconto del match ???… - tuttosport : #JuveGenoa 3-2: #Pirlo avanti ai supplementari, ora #Sassuolo o #Spal ?? - romeoagresti : La #Juve va avanti per #Scamacca, sul tavolo la formula: i bianconeri vorrebbero un prestito con diritto di riscatt… - TonySignoretta : RT @pol2187: Ovviamente @AleAntinelli nega che ci fosse un rigore per la Juve.... Complimenti per la solita antijuventinita` mostrata pure… - Alphazazy3 : RT @juventusfc: Le #JuventusWomen vincono a Pomigliano e avanzano in Coppa Italia ???? Il racconto del match ??? -