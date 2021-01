Insecure 6 non si farà, la brillante comedy HBO di e con Issa Rae si concluderà con la quinta stagione (Di giovedì 14 gennaio 2021) Insecure 6 non si farà. Il mancato rinnovo della comedy HBO di e con Issa Rae non è però l’esito della cancellazione della serie da parte del network, quanto un preciso volere della creatrice e protagonista, ormai voce di rilievo nel mondo comedy statunitense. La quinta stagione di Insecure, commissionata a maggio 2020 in contemporanea alla messa in onda della quarta, sarà l’ultimo capitolo della storia e verrà girata alla fine di gennaio per debuttare su HBO nella seconda metà dell’anno. Issa ha trasformato l’insicurezza in una forma iconica di comedy, ha commentato Amy Gravitt di HBO. La serie è tanto incisiva quanto sincera, e il pubblico vi ha risposto con grande trasporto per via del lavoro profondamente ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021)6 non si. Il mancato rinnovo dellaHBO di e conRae non è però l’esito della cancellazione della serie da parte del network, quanto un preciso volere della creatrice e protagonista, ormai voce di rilievo nel mondostatunitense. Ladi, commissionata a maggio 2020 in contemporanea alla messa in onda della quarta, sarà l’ultimo capitolo della storia e verrà girata alla fine di gennaio per debuttare su HBO nella seconda metà dell’anno.ha trasformato l’insicurezza in una forma iconica di, ha commentato Amy Gravitt di HBO. La serie è tanto incisiva quanto sincera, e il pubblico vi ha risposto con grande trasporto per via del lavoro profondamente ...

Il viaggio altalenante della vulnerabile e sfaccettata protagonista di Insecure sta per giungere al termine. HBO e gli autori della comedy, rinnovata per una quinta stagione lo scorso maggio, hanno an ...

