Governo: al via il Cdm su scostamento Bilancio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - Ha da poco preso il via a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri che discute dello scostamento di Bilancio finalizzato ai ristori per la crisi Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - Ha da poco preso il via a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri che discute dellodifinalizzato ai ristori per la crisi Covid.

matteosalvinimi : Se non ci sarà la fiducia, la via maestra per riportare al governo del Paese una maggioranza coesa ed omogenea, con… - Antonio_Tajani : Dalle parti di Conte e del Pd fioccano le illusioni. Il centro-destra continuerà a fare il centro-destra. Non par… - ilriformista : Non è stato facile decidere di andare fino in fondo. Ma è stato necessario per spazzare via i quintali di ipocrisia… - TV7Benevento : Governo: al via il Cdm su scostamento Bilancio... - EmaMorao : @matteorenzi mi sento di comprendere i motivi della vostra scelta tuttavia ritengo che quello che sostiene il Prof.… -