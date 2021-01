G2 Esports annuncia un nuovo accordo con Adidas

Leggi su esports247

(Di giovedì 14 gennaio 2021) L’organizzazione europea G2hato di aver appena stipulato uncommerciale condella durata di due anni. L’farà si che per i prossimi annisarà il fornitore ufficiale del materiale ‘tecnico’ della squadra. La casacca di G2 avrà così stampato sul petto il celebre logo del forse più famoso al mondo marchio sportivo. A seguito di questo grandeil CEO e Fondatore di G2Carlos Rodriguez ha rilasciato una intervista in cui si dice super eccitato per questocontratto che sicuramente porterà in dote alla sua squadra grande visibilità internazionale. Ha specificato inoltre che l’non è stato facile, le due società sono rimaste in contatto per mesi prima ...