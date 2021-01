Fonseca: 'Roma ambiziosa, vogliamo vincere. Voglio una squadra aggressiva' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma - Manca sempre meno al fischio d'inizio de l derby della Capitale . La Roma dopo il buon pareggio contro l'Inter vuole trovare il quinto risultato utile consecuvito in questa stagione, cercando ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 gennaio 2021)- Manca sempre meno al fischio d'inizio de l derby della Capitale . Ladopo il buon pareggio contro l'Inter vuole trovare il quinto risultato utile consecuvito in questa stagione, cercando ...

sportli26181512 : Fonseca: 'Noi ambiziosi, a cominciare dal derby'. E sulla formazione...: Fonseca: 'Noi ambiziosi, a cominciare dal… - santiagorojas4 : RT @DiMarzio: #Fonseca presenta #LazioRoma: 'Mai vinto un #derby? Non l'ho però mai nemmeno perso' - DiMarzio : #Fonseca presenta #LazioRoma: 'Mai vinto un #derby? Non l'ho però mai nemmeno perso' - IoNascoQui : Verso Lazio – Roma: le parole in conferenza stampa di Fonseca che riprende un concetto di Zeman - Sergionemo_ : RT @romanewseu: #Lazio, #Inzaghi: “Nel derby tutti abbiamo da perdere. La differenza di punti con la Roma? Facciamo coppe europee diverse”… -