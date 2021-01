Ferrari | Charles Leclerc | Sono positivo al Covid

Automoto_it : #CharlesLeclerc è isolamento a #Montecarlo dopo essere risultato positivo al #COVID19. Il monegasco accusa sintomi… - zazoomblog : F1 Ferrari: Charles Leclerc è positivo al Coronavirus - #Ferrari: #Charles #Leclerc #positivo - sportli26181512 : Ferrari, Leclerc positivo al Coronavirus: 'Ho sintomi lievi, sono in isolamento dopo il contatto con un positivo':… - PlanetR7_ : Charles Leclerc è positivo al Covid-19: il pilota Ferrari è in isolamento a Monte Carlo - occhio_notizie : ?? ULTIMA ORA: Charles Leclerc #positivo al #covid, il pilota della #Ferrari in isolamento -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Charles

ROME, JAN 14 - Charles Leclerc has tested positive for COVID-19, the Ferrari driver said on his Twitter feed Thursday. The 23-year-old Monaco-born Leclerc said he had taken a COVID test after coming i ...Charles Leclerc, pilota di Formula 1 della scuderia Ferrari, è risultato positivo al test per Covid-19 ed è in autoisolamento a casa a Monaco. Lo ha comunicato oggi la scuderia italiana. Ferrari h ...