DAYDREAMER | anticipazioni puntata di giovedì 21 gennaio 2021

(Di giovedì 14 gennaio 2021)– Le Ali del Sogno di21in prima serata: Ceycey vuole assolutamente far rimettere insieme Can e Sanem e decide di tendere una sorta di “trappola amorosa” ai due: con l’aiuto di Ayhan e Deren li chiude in una cella frigorifera. Qui, secondo la fantasiosa teoria di Ceycey, i due si chiariranno e usciranno dalla cella ancora più innamorati… Niente di più sbagliato! Sanem e Can litigano furiosamente e sono decisi a prendere ognuno la propria strada: lui andrà nei Balcani e lei si licenzierà dalla Fikri Harika e andrà a lavorare con Yigit. Vedendo il suo piano naufragare, Ceycey ha una delle sue terribili crisi di nervi e Guliz è costretta ad allontanarlo dall’ufficio di Can. Intanto Sanem e Can litigano di nuovo davanti a tutti i ...