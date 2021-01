Crisi di governo, i primi renziani che restano con Conte sono i socialisti Nencini e Maraio. Ecco perché può essere un problema per Iv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Problemi per Italia viva. Meno di 24 ore dopo il ritiro delle ministre dal governo di Giuseppe Conte, Matteo Renzi rischia di registrare due defezioni: quelle dei socialisti Enzo Maraio e Riccardo Nencini. “Chi ha maggiori responsabilità è chiamato ad esercitarle fuoriuscendo dalla logica dei duellanti e tenendo fermo il richiamo del Presidente della Repubblica. Noi siamo tra i costruttori. Avessimo un centro destra a trazione berlusconiana, l’ideale sarebbe un esecutivo di rinascita da oggi a fine legislatura. Gettare le fondamenta della nuova Italia, come avvenne tra il 1944 e il 1947, per affidarsi poi alla sfida elettorale. Non è così, non con Salvini e Meloni che inneggiano a Trump e ritengono l’Europa un pericoloso accidente”, scrivono i due in una nota. Maraio è il segretario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Problemi per Italia viva. Meno di 24 ore dopo il ritiro delle ministre daldi Giuseppe, Matteo Renzi rischia di registrare due defezioni: quelle deiEnzoe Riccardo. “Chi ha maggiori responsabilità è chiamato ad esercitarle fuoriuscendo dalla logica dei duellanti e tenendo fermo il richiamo del Presidente della Repubblica. Noi siamo tra i costruttori. Avessimo un centro destra a trazione berlusconiana, l’ideale sarebbe un esecutivo di rinascita da oggi a fine legislatura. Gettare le fondamenta della nuova Italia, come avvenne tra il 1944 e il 1947, per affidarsi poi alla sfida elettorale. Non è così, non con Salvini e Meloni che inneggiano a Trump e ritengono l’Europa un pericoloso accidente”, scrivono i due in una nota.è il segretario ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - AnselmoProde : RT @Teresat14547770: COME VIVE LA CRISI DI GOVERNO LA MAGGIORNZA DEL POPOLO ITALIANO? COME UN BARLUME DI LUCE, LA SPERANZA DI SBARAZZARSI D… - Esterin62237737 : RT @Teresat14547770: COME VIVE LA CRISI DI GOVERNO LA MAGGIORNZA DEL POPOLO ITALIANO? COME UN BARLUME DI LUCE, LA SPERANZA DI SBARAZZARSI D… -