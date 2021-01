Controllo di tacco e botta di destro | che classe Kovacic! VIDEO

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 14 gennaio 2021)senza precedenti per Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea, ed ex Inter. In allenamento è show del croato che stoppa la palla die poi calcia al volo. Spettacolare!caption id="attachment 1079545" align="alignnone" width="1024" Kovacic (Instagram Chelsea)/caption ITA Sport Press.