Cina, torna la paura: un morto, non accadeva da 8 mesi. E 138 casi, i massimi da marzo (Di giovedì 14 gennaio 2021) torna la paura in : ieri c'è stato un nuovo decesso legato al -19, il primo in otto mesi. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani, precisando che il caso è ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021)lain : ieri c'è stato un nuovo decesso legato al -19, il primo in otto. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani, precisando che il caso è ...

WRicciardi : Torna la paura del virus in Cina: lockdown per la capitale dello Hebei a 300 km da Pechino, per 200 casi - romifivestars : RT @BeppeMaresca: @catenaaurea66 Qualcuno che conosco se ne torna semplicemente perchè in Cina hanno più opportunità di lavoro. Siamo alla… - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Cina, torna la paura: un morto per Covid, non accadeva da 8 mesi. E 138 nuovi casi, i massimi da marzo - ilmessaggeroit : Cina, torna la paura: un morto per Covid, non accadeva da 8 mesi. E 138 nuovi casi, i massimi da marzo - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: In Cina torna la paura del Covid: registrati nuovi focolai #coronavirus -