"Alle elezioni si va nel 2023", dice Renzi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - "Le elezioni si faranno nel 2023, vanno aperte le scuole e non le urne. L'ammucchiatona si farà fino a quando non ci sarà una legge elettorale che dice chi ha vinto. Servirebbe una legge elettorale come quella dell'elezione dei sindaci". Lo afferma il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a 'Dritto e rovescio' su Rete4. "Oggi dico che i pieni poteri non vanno dati a nessuno, nemmeno a Conte. Per questo ho chiesto spiegazioni sulla gestione dei servizi segreti". "Durante una pandemia esiste ancora la democrazia o bisogna interromperla? Faccio questa domanda". "Io sto chiedendo ci siano più soldi per la Sanità con il Mes. Se ci sono i soldi siamo ben felici di continuare, se no meglio perdere la poltrona che la faccia". Leggi su agi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - "Lesi faranno nel, vanno aperte le scuole e non le urne. L'ammucchiatona si farà fino a quando non ci sarà una legge elettorale chechi ha vinto. Servirebbe una legge elettorale come quella dell'elezione dei sindaci". Lo afferma il leader di Italia viva, Matteo, a 'Dritto e rovescio' su Rete4. "Oggi dico che i pieni poteri non vanno dati a nessuno, nemmeno a Conte. Per questo ho chiesto spiegazioni sulla gestione dei servizi segreti". "Durante una pandemia esiste ancora la democrazia o bisogna interromperla? Faccio questa domanda". "Io sto chiedendo ci siano più soldi per la Sanità con il Mes. Se ci sono i soldi siamo ben felici di continuare, se no meglio perdere la poltrona che la faccia".

matteosalvinimi : 'NO ALLE ELEZIONI, VINCEREBBE LA LEGA E SAREBBE UNA CATASTROFE!'. Che paura!!! Con tutto il rispetto, al giornale… - borghi_claudio : Dall'assembramento Salvini mi pare abbia fatto uscire un chiaro no alle ipotesi dei 'governi istituzionali'. O quel… - LegaSalvini : L'ALLARME DEL GIORNALE TEDESCO: 'NO ALLE ELEZIONI, VINCEREBBE LA LEGA, CATASTROFE!'. PAZZESCO! PENSATE ALLA GERMANI… - infoitinterno : 'Alle elezioni si va nel 2023', dice Renzi - ItalianoeRomano : RT @francesco088661: #DrittoeRovescio Renzi ha affermato che se #Conte non riesce ad andare avanti, si CAMBIA il Governo e si VA AVANTI fin… -

Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, non ha risparmiato critiche a Giuseppe Conte in tv, facendo una previsione su cosa succederà alla fine della ...

Il siluro di Conte: "Impossibile un nuovo governo con il sostegno dei renziani". M5S, Pd e Leu a sostegno di Giuseppi: "Non ci sono alternative a lui".

