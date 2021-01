MediasetTgcom24 : Covid: confermato il coprifuoco alle 22, arriva la 'zona bianca' #Coronavirusitalia - rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - ventus85 : RT @iltirreno: Coronavirus, verso il nuovo Dpcm: il ministro anticipa alcune nuove regole - patriziagatto3 : RT @CCoccarelli: Vogliono commbattere il virus con la censura. Tra le mosse indicate dagli esperti ministeriali c'è la lotta alle fake news… - infoitinterno : Zona bianca: quali regioni possono entrarci. Speranza svela i 3 criteri -

Ultime Notizie dalla rete : Zona bianca

Col Paese stretto tra una crisi di governo che sembra ormai imminente e l'emergenza sanitaria che non accenna ad allentare la sua morsa, Roberto Speranza indica l'unica soluzione per non soccombere. " ...Confermate le indiscrezioni: il Ministro Speranza annuncia che musei, cinema e teatri potranno riaprire dal 16 gennaio 2021, anche in Zona Gialla ...