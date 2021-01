Winter Arena | giovedì 14 gennaio seconda puntata con Massimiliano Ambesi e Federico Militello

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)14alle ore 17.00 andrà in onda ladella rubrica ‘’ cone condotta da. Un programma in cui si discute di sport invernali a 360 gradi e senza peli sulla lingua. Vengono toccati in particolare i temi caldi e scottanti, ovvero quelli che troppo spesso si tende ad insabbiare ai piani alti. Dopo gli ottimi riscontri ottenuti nella prima, domani, oltre che sulla pagina Instagram di OA Sport, sarà visibile in diretta streaming anche sulle pagine FB di OA Sport e di. Un programma che si prefigge di mettere al primo posto ...