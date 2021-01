Villarosa (M5s) a iNews24: “Con un partito al 3% Renzi non può pretendere poltrone” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Sottosegretario al ministero dell’Economia e finanze del M5s, Alessio Villarosa, attacca Renzi per la scelta di aprire una crisi di governo: “È un atto gravissimo”. Nessun dubbio sulla leadership del Presidente Conte, mentre sulle responsabilità dello scontro istituzionale: “Errori anche dal MEF, ma riporre fiducia in Renzi è impossibile” Sottosegretario, dopo il Cdm L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Sottosegretario al ministero dell’Economia e finanze del M5s, Alessio, attaccaper la scelta di aprire una crisi di governo: “È un atto gravissimo”. Nessun dubbio sulla leadership del Presidente Conte, mentre sulle responsabilità dello scontro istituzionale: “Errori anche dal MEF, ma riporre fiducia inè impossibile” Sottosegretario, dopo il Cdm L'articolo proviene da Inews.it.

