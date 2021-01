Vidal: “Volevo segnare e spero di farne molti altri. Voglio essere importante” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) All’intervallo della sfida di Coppa Italia che vede i nerazzurri in vantaggio dopo un gol su rigore di Vidal, lo stesso protagonista ha parlato del risultato della prima frazione: “Abbiamo disputato questo primo tempo come l’avevamo preparato in settimana. Dobbiamo continuare così, contro una squadra forte. Qui è difficile giocare, ma stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così fino alla fine. Avevo tanta voglia di segnare, Voglio essere importante e spero di segnare molti gol”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) All’intervallo della sfida di Coppa Italia che vede i nerazzurri in vantaggio dopo un gol su rigore di, lo stesso protagonista ha parlato del risultato della prima frazione: “Abbiamo disputato questo primo tempo come l’avevamo preparato in settimana. Dobbiamo continuare così, contro una squadra forte. Qui è difficile giocare, ma stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così fino alla fine. Avevo tanta voglia didigol”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Manu83449580 : @7Robymar Qui solo per dire che: 1- Lo farà anche Vidal, strappandosi la maglietta neroazzurra e rivelando quella… - Manu83449580 : Volevo rassicurare gli Juventini Non preoccupatevi se vi mancano dei giocatori, avete dalla vostra parte Vidal e il Gomandande - AndreA79zz : @STEx86 non era un attacco diretto al toro ma volevo rimarcare la disparità di giudizio..vidal per me oggi ha fatto… - totofaz : @dunat_basket @massimo_macs Ok Andiamo di fotogrammi. Io preferisco guardarmi (sempre 2 volte) le partite. Oggi i “… - ilCallista : Volevo dire a @Divino_2 che Iocolano ha appena segnato da posizione uguale a Vidal -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal Volevo Vidal: “Volevo segnare e spero di farne molti altri. Voglio essere importante” alfredopedulla.com Inter, Vidal avvisa la Juve: «Voglio essere importante e fare tanti gol»

Arturo Vidal si è sbloccato con la maglia dell'Inter segnando il rigore nel primo tempo della gara contro la Fiorentina in Coppa Italia ...

Vidal: 'Avevo voglia di fare gol, voglio essere importante all'Inter'

Intervenuto ai microfoni della Rai al termine del primo tempo tra Fiorentina e Inter, Arturo Vidal ha mostrato la propria soddisfazione per la rete siglata su c ...

Arturo Vidal si è sbloccato con la maglia dell'Inter segnando il rigore nel primo tempo della gara contro la Fiorentina in Coppa Italia ...Intervenuto ai microfoni della Rai al termine del primo tempo tra Fiorentina e Inter, Arturo Vidal ha mostrato la propria soddisfazione per la rete siglata su c ...