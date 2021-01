Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)13 GENNAIOORE 12.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI A FROSINONE, LAVORI ALLA RETE IDRICA AL KM 3+500 CIRCA. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO, CODE TRA MARIA ISOLA CASAMARI E TECCHIENA. E PER UN GUASTO TECNICO, LA LINEA TRAM 19 E’ SOSTITUITA DA BUS TRA VALLEGIULIA E RISORGIMENTO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO; TORNATA REGOLARE L’ AVFIRENZE PRECEDENTEMENTE RALLENTATA PER UN TRENO FERMO A SETTEBAGNI, RISOLTO DI CONSEGUENZA, ANCHE IL DISSERVIZIO SULLA LINEA FL1 RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA FL1 ORTEFIUMICINOAEROPORTO A CAUSA DEL TRENO FERMO A SETTEBAGNI RIPRISTINATA LA LINEA-ORTE-ANCONA, PRECEDENTEMENTE RIMODULATA PER UNA FRANA. DA ERICA ...