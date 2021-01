Slavina sulla strada per Pian Munè: illesi i passeggeri di un'auto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) PAESANA Si sono protratte per ore le operazioni di sgombero neve dopo che una Slavina ha ostruito, verso le 11 di oggi (mercoledì 13 gennaio), la strada provinciale 331, il collegamento viario fra l'... Leggi su gazzettadalba (Di mercoledì 13 gennaio 2021) PAESANA Si sono protratte per ore le operazioni di sgombero neve dopo che unaha ostruito, verso le 11 di oggi (mercoledì 13 gennaio), laprovinciale 331, il collegamento viario fra l'...

ecodelchisone : Paesana: auto travolta da una slavina sulla Provinciale per Pian Munè, nessun ferito - holden1978 : @santa_slavina @Claudette__ a me pare lampante: a livello metrico stava da cani “è solo la notte che muore”. sarà u… - holden1978 : @santa_slavina @Claudette__ tutte metafore sulla maturità come rito di passaggio. o roba simile. comunque il testo… - ValserianaNews : Slavina sulla sp 46 ad Oneta: nuovo intervento con l'elicottero non a buon fine - Valseriana News -