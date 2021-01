Sci alpino, Coppa del Mondo Flachau: programma, orari e tv. Due slalom per sostituire Kitzbuehel (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Coppa del Mondo 2021 di sci alpino si sposta a Flachau (Austria) per disputare due slalom maschili nel weekend del 16-17 gennaio. Originariamente il Circo Banco sarebbe dovuto sbarcare a Wengen (Svizzera), ma un focolaio di Covid-19 ha convinto gli organizzatori a spostarsi a Kitzbuehel (Austria). Anche in questa località, però, l’emergenza sanitaria non dà tregua e allora ci si è spostati in quest’altra sede, dove corrono le donne tra i pali stretti in notturna. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio delle gare di slalom in programma a Kitzbuehel nel weekend del 16-17 gennaio e valide per la Coppa del Mondo 2021 di sci ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladel2021 di scisi sposta a(Austria) per disputare duemaschili nel weekend del 16-17 gennaio. Originariamente il Circo Banco sarebbe dovuto sbarcare a Wengen (Svizzera), ma un focolaio di Covid-19 ha convinto gli organizzatori a spostarsi a(Austria). Anche in questa località, però, l’emergenza sanitaria non dà tregua e allora ci si è spostati in quest’altra sede, dove corrono le donne tra i pali stretti in notturna. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio delle gare diinnel weekend del 16-17 gennaio e valide per ladel2021 di sci ...

