Perché non sottovalutare il messaggio di Grillo, L’opinione di Mayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La posizione assunta da Beppe Grillo è un segnale politico che nessuno dovrebbe sottovalutare. Non a caso il testo con cui il leader dei 5 Stelle ha preso posizione sulla crisi di governo è stato scritto da un deputato grillino, un medico, Giorgio Trezzi, ex direttore sanitario dell’ ospedale di Palermo ben consapevole dell’utilità del Mes per la sanità italiana. Ma aldilà dell’apertura individuale al Mes/Sanità di Trezzi, questa volta il messaggio di Grillo intercetta il sentimento di moltissimi italiani. Invece di sostituire il gruppo di Italia Viva con un’operazione trasformistica la strada maestra da percorrere è un’altra da quella scelta da Giuseppe Conte nelle ultime settimane. È imperativo imprimere una svolta costruttiva ricercando sul piano parlamentare e nel Paese uno spirito vero di coesione nazionale ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La posizione assunta da Beppeè un segnale politico che nessuno dovrebbe. Non a caso il testo con cui il leader dei 5 Stelle ha preso posizione sulla crisi di governo è stato scritto da un deputato grillino, un medico, Giorgio Trezzi, ex direttore sanitario dell’ ospedale di Palermo ben consapevole dell’utilità del Mes per la sanità italiana. Ma aldilà dell’apertura individuale al Mes/Sanità di Trezzi, questa volta ildiintercetta il sentimento di moltissimi italiani. Invece di sostituire il gruppo di Italia Viva con un’operazione trasformistica la strada maestra da percorrere è un’altra da quella scelta da Giuseppe Conte nelle ultime settimane. È imperativo imprimere una svolta costruttiva ricercando sul piano parlamentare e nel Paese uno spirito vero di coesione nazionale ...

