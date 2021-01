(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Per eventuali ulteriori informazioni e per le iscrizioni: ufficio scuola, 0583.78282; a.cordogli@comune..lu.it ; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15.30 ...

BeautyPlanet2 : PROMO AREA RICOSTRUZIONE UNGHIE ( HAPPY NAILS ) prosegue a grande richiesta la fantastica promo per refill a 30€ e… - SurvisIt : RT @Diplomazia_Ec_I: ?? Sei un'azienda attiva nel settore delle tecnologie digitali? Consulta il #bando della Farnesina e partecipa alla se… - Diplomazia_Ec_I : ?? Sei un'azienda attiva nel settore delle tecnologie digitali? Consulta il #bando della Farnesina e partecipa alla… - GiornaleBarga : Nuovi servizi per le scuole di Coreglia - cronachelucane : SMART-WORKING A IRSINA - L'Amministrazione Comunale incentiva il trasferimento di Smart worker ad Irsina, finanzian… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi servizi

Il Giornale di Barga online

Tutti decisi sull’operazione firmata Cdp-Club Mediterranée e Tt Resort, ma non si sblocca la trattativa con il Demanio sul monoblocco per acquisirlo e abbatterlo ...(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Netflix rilancia su Disney+ e su Warner e annuncia per il 2021 un cartellone di oltre 70 nuovi film, ben piu' di uno a settimana: una cornucopia di proposte degna del piu' ...