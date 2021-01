Napoli, Rrahmani: «Vincere lo Scudetto? Ecco il nostro obiettivo» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro l’Empoli Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro l’Empoli. VITTORIA – «Le sfide di Coppa sono difficili, tutti vogliono passare il turno ma abbiamo fatto una grande partita. Gattuso ci ha detto che era importante passare il turno. Ora ci aspetterà un avversario forte». Scudetto – «Cerchiamo di fare il nostro lavoro e andare avanti, in Serie A come in Coppa. Il nostro obiettivo è arrivare tra i primi 4, poi non si sa mai». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Amir, difensore del, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro l’Empoli Amir, difensore del, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro l’Empoli. VITTORIA – «Le sfide di Coppa sono difficili, tutti vogliono passare il turno ma abbiamo fatto una grande partita. Gattuso ci ha detto che era importante passare il turno. Ora ci aspetterà un avversario forte».– «Cerchiamo di fare illavoro e andare avanti, in Serie A come in Coppa. Ilè arrivare tra i primi 4, poi non si sa mai». Leggi su Calcionews24.com

