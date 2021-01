Molti repubblicani a favore dell'impeachment ma temono per la vita (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo le fonti della Cnn, sono Molti i deputati repubblicani (almeno 10 o 20) alla Camera che sarebbero pronti a votare a favore dell'impeachment di Donald Trump, ma sono preoccupati per la loro ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo le fontia Cnn, sonoi deputati(almeno 10 o 20) alla Camera che sarebbero pronti a votare adi Donald Trump, ma sono preoccupati per la loro ...

jabbaTM : RT @zizionice: @jabbaTM Speriamo..intanto in Usa dicono che molti repubblicani sono pronti a votare, pure al Senato, l' impeachment ....'S… - SilviaPareschi2 : Intanto molti repubblicani alla Camera non votano per l'impeachment perché hanno ricevuto minacce di morte e sono t… - zizionice : @jabbaTM Speriamo..intanto in Usa dicono che molti repubblicani sono pronti a votare, pure al Senato, l' impeachme… - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'Anche al #Senato non è chiaro quanti repubblicani siano favorevoli all'#Impeachment anche se molti vedono nella messa i… -