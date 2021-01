Lorena Bianchetti col marito ed Estelle in campagna, magari in attesa di un altro figlio (Foto) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lorena Bianchetti ama suo marito più di prima, lo conferma alla rivista Chi spiegando che da quando nella loro vita c’è la figlia Estelle c’è un legame ancora più forte anche tra loro due. Sono Foto dolcissime quelle che pubblica il settimanale di gossip, Lorena Bianchetti è più bella che mai e a quasi 47 anni sa che è una donna molto fortunata. La sua vita è piena d’amore ed è tutto merito della piccola Estelle. La conduttrice e Bernardo De Luca hanno desiderato a lungo di diventare mamma e papà e magari adesso potrebbero anche sognare di allargare la famiglia. “Se Dio vorrà…” dice lei già sicura di avere un dono immenso tra le braccia, consapevole che a 47 anni tutto diventa un po’ più complicato ma non impossibile. E’ felice così ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ama suopiù di prima, lo conferma alla rivista Chi spiegando che da quando nella loro vita c’è la figliac’è un legame ancora più forte anche tra loro due. Sonodolcissime quelle che pubblica il settimanale di gossip,è più bella che mai e a quasi 47 anni sa che è una donna molto fortunata. La sua vita è piena d’amore ed è tutto merito della piccola. La conduttrice e Bernardo De Luca hanno desiderato a lungo di diventare mamma e papà eadesso potrebbero anche sognare di allargare la famiglia. “Se Dio vorrà…” dice lei già sicura di avere un dono immenso tra le braccia, consapevole che a 47 anni tutto diventa un po’ più complicato ma non impossibile. E’ felice così ma ...

VinCent83632915 : RT @PosteNews: Lorena Bianchetti: “Una lettera o un pacco aiutano a farci sentire più vicini”. L’autrice e conduttrice di “A sua immagine”… - PosteNews : Lorena Bianchetti: “Una lettera o un pacco aiutano a farci sentire più vicini”. L’autrice e conduttrice di “A sua i… - MediasetTgcom24 : Lorena Bianchetti fa la tenera mamma in campagna #lorenabianchetti - _PuntoZip_ : Oggi in TV: “La forza delle donne” al centro di “A Sua Immagine” su Rai1 – Ospiti di Lorena Bianchetti Maria Rita P… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: “La forza delle donne” al centro di “A Sua Immagine” su Rai1 – Ospiti di Lorena Bianchetti Maria Rita P… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorena Bianchetti Lorena Bianchetti fa la tenera mamma in campagna TGCOM Lorena Bianchetti fa la tenera mamma in campagna

Lorena Bianchetti vive nella campagna romana, a Velletri, con il marito Bernardo De Luca e la figlia Estelle, nei luoghi della sua infanzia tra ulivi e alberi da frutto. Il settimanale “Chi” l’ha foto ...

Raccolta alimentare “CondiviDiamo”: l'iniziativa raccontata su RaiUno

Immagini e interviste per raccontare l’impegno del personale della Polizia di Stato e di varie aziende del territorio in favore delle attività caritatevoli della diocesi ...

Lorena Bianchetti vive nella campagna romana, a Velletri, con il marito Bernardo De Luca e la figlia Estelle, nei luoghi della sua infanzia tra ulivi e alberi da frutto. Il settimanale “Chi” l’ha foto ...Immagini e interviste per raccontare l’impegno del personale della Polizia di Stato e di varie aziende del territorio in favore delle attività caritatevoli della diocesi ...