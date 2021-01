La Juventus non molla Scamacca, la conferma di Paratici (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Juventus continua ad essere al centro del chiacchiericcio di mercato, a rispondere sull’argomento ci ha pensato Fabio Paratici. La Juventus scende in campo stasera per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di fronte c’è il Genoa di Ballardini, per un match insidioso dove anche il Grifone è alla ricerca di conferme e soprattutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lacontinua ad essere al centro del chiacchiericcio di mercato, a rispondere sull’argomento ci ha pensato Fabio. Lascende in campo stasera per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di fronte c’è il Genoa di Ballardini, per un match insidioso dove anche il Grifone è alla ricerca di conferme e soprattutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : PROMEMORIA SETTIMANALE. 'Spett.le @FIGC, le festività sono finite, siamo nel 2021. Potresti per favore ricordare a… - MarcelloChirico : Nonostante 2 positivi, la #Juventus è salita sul pulmann ed è partita per Milano. Nessuna ASL di Torino ha telefona… - ZZiliani : Nel regolamento-bis FJGC-AJA per le partite della Juventus ci dev’essere scritto che #Bentancur ha licenza di picch… - VetensPlay : Ballardini è furbo a mettere un giocatore al debutto sul giocatore più esplosivo e dei più fisici della Juventus, o… - J_Enrico : Non so cosa ne sarà di questa Juventus. So che non la vedevo così propositiva da tipo due decenni... Finalmente! -