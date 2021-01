Juve-Genoa 3-2 | bianconeri ai quarti di finale con Rafia

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Lastacca il pass per idi Coppa Italia dove attende la vincente di Sassuolo-Spal in programma giovedì alle 17.30 al Mapei Stadium. Nonostante l’ampio turno-over (torna Chiellini, spazio ai giovanissimi Dragusin e Wesley assieme a Portanova, futuro rossoblù), lantus parte forte e dopo 90 secondi è in vantaggio. Fallo su Morata al rientro dal 1’, ma la palla arriva a Chiellini che serve Kulusevski, stop perfetto dello svedese che batte Paleari (2’). Il, rimaneggiato e con tante seconde linee, soffre e iraddoppiano: gran assist dello scatenato Kulusevski per Morata che arriva tutto solo davanti a Paleari e lo fulmina per la seconda volta (23’).Con il passare dei minuti i rossoblù di Ballardini riescono a prendere un po’ le misure ai Campioni d’Italia e al 28’ accorciano ...

Juventus enjoyed a brilliant start to their Coppa Italia round 16 tie against Genoa, opening the scoring as early as the second minute through Dejan Kuluseveski, before doubling their lead thanks to