Inter, BC Partners studia i conti della società: prosegue il dialogo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) continua la trattativa per la cessione dell’Inter. il fondo d’investimento BC Partners sta effettuando la due diligence. I dettagli Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, il fondo d’investimento BC Partners sta effettuando la due diligence necessaria per acquistare una quota dell’Inter. Il quotidiano sottolinea che al momento non è ancora chiaro se l’offerta sarà per una quota di minoranza o per il pacchetto di maggioranza della società. La base sulla quale discutere potrebbe aggirarsi attorno ai 750 milioni. La notizia ha trovato conferme anche su Tuttosport in cui viene evidenziato che la trattativa è in fase preliminare ma non è da escludere lo scenario per cui Suning resterebbe in società attraverso il 31% delle azioni ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021)nua la trattativa per la cessione dell’. il fondo d’investimento BCsta effettuando la due diligence. I dettagli Secondo quanto riferito da CorriereSera, il fondo d’investimento BCsta effettuando la due diligence necessaria per acquistare una quota dell’. Il quotidiano sottolinea che al momento non è ancora chiaro se l’offerta sarà per una quota di minoranza o per il pacchetto di maggioranza. La base sulla quale discutere potrebbe aggirarsi attorno ai 750 milioni. La notizia ha trovato conferme anche su Tuttosport in cui viene evidenziato che la trattativa è in fase preliminare ma non è da escludere lo scenario per cui Suning resterebbe inattraverso il 31% delle azioni ...

pisto_gol : ?? Per l’Inter BC Partners ha fornito una manifestazione d’interesse con un valore irrinunciabile. Il progetto è leg… - capuanogio : #Suning ha avviato discussioni preliminari con il fondo private equity Bc Partners per l'eventuale cessione di una… - passione_inter : CdS - Cda straordinario convocato dall'Inter. Bc Partners fa passi in avanti, in un paio di mesi l'ingresso in magg… - Affaritaliani : Inter, Suning-Bc Partners: due diligence e accelerata per il club nerazzurro - andremaazzz : RT @fcin1908it: CdS - Inter, cda straordinario: sul tavolo scadenze e trattativa con BC Partners - -