I The Space Cinema donano le scorte alimentari (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Covid: con le sale che restano ancora chiuse, The Space Cinema dona al volontariato locale le scorte dei multisala del circuito Da Salerno a Rozzano, da Parma a Quartucciu (Cagliari), da Guidonia a Genova, sono alcune delle piazze al centro dell’attività di The Space Cinema tra le festività appena trascorse e l’inizio del 2021. In un periodo in cui il Cinema è fermo a causa dell’emergenza sanitaria tuttora in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Covid: con le sale che restano ancora chiuse, Thedona al volontariato locale ledei multisala del circuito Da Salerno a Rozzano, da Parma a Quartucciu (Cagliari), da Guidonia a Genova, sono alcune delle piazze al centro dell’attività di Thetra le festività appena trascorse e l’inizio del 2021. In un periodo in cui ilè fermo a causa dell’emergenza sanitaria tuttora in… L'articolo Corriere Nazionale.

Mrs_infamouss : Di cosa vorrei sentir parlare: Shameless Palaye royal Måneskin The 100 Gazzelle Yungblud Arte Minecraft (mai trova… - CellPortraits : #Coronavirusecinema la #sceltasolidale #TheSpace Multisale chiuse, The Space dona alimenti dei bar. Snack e dolcium… - grape_space_jam : RT @taylorgarron: ravioli ravioli give me the vaccinoli - CostanzaRdO : Per la serie, I thank God every day of the week and twice on Sundays che vivo da sola. Ho un open space anche per q… - Gazzettadmilano : Covid: con le sale chiuse, The Space Cinema dona al volontariato locale le scorte dei multisala del circuito. -