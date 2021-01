‘Gf Vip 5’, un ex tronista difende il flirt tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Si piacciono e…” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Se da un lato la famiglia di Pierpaolo Pretelli non fa nulla per nascondere il suo amore per Elisabetta Gregoraci nonostante il figlio sia adesso finalmente felice e sereno vicino a Giulia Salemi, dall’altro ci pensa un ex tronista di Uomini e Donne a prendere le difese dei prelemi. Luigi Mastroianni, che conosce sia Pierpaolo che Giulia, si è detto infatti felice di questa conoscenza e ha invitato entrambi a viversi al meglio questa avventura e questa conoscenza senza doversi giustificare con nessuno: “Penso che si piacciono e non dovrebbero dar conto a nessuno. Quando fai un’esperienza di quel tipo, chiuso per mesi una Casa con le stesse persone, è ovvio vivere tutto in modo più amplificato. A casa potrebbe sembrare tutto esagerato o affrettato, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Se da un lato la famiglia dinon fa nulla per nascondere il suo amore per Elisabetta Gregoraci nonostante il figlio sia adesso finalmente felice e sereno vicino a, dall’altro ci pensa un exdi Uomini e Donne a prendere le difese dei prelemi. Luigi Mastroianni, che conosce siache, si è detto infatti felice di questa conoscenza e ha invitato entrambi a viversi al meglio questa avventura e questa conoscenza senza doversi giustificare con nessuno: “Penso che sie non dovrebbero dar conto a nessuno. Quando fai un’esperienza di quel tipo, chiuso per mesi una Casa con le stesse persone, è ovvio vivere tutto in modo più amplificato. A casa potrebbe sembrare tutto esagerato o affrettato, ...

