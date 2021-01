Genoa | ecco Strootman Marroccu | “Trattativa durata… cinque minuti”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) In casac'è grande curiosità per l'arrivo di Kevin. Il centrocampista olandese rappresenta sicuramente un innesto importantissimo per la formazione di Davide Ballardini, data la grande esperienza e la capacità di abbinare quantità e qualità. Ai microfoni di Rai Sport, prima del match di Coppa Italia contro la Juventus, il direttore sportivo del Grifone Francescoha commentato lacon l'Olimpique Marsiglia che ha portato l'olandese a Genova con la formula del prestito: "arriva con le motivazione giuste, è l'aspetto che mi ha colpito più di tutto nel conoscerlo. Ha desiderato fortemente il ritorno, laè durata. Il suo sogno è quello di aiutare la squadra e proseguire il suo percorso in ...