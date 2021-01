Ferrari, Binotto: Leclerc-Sainz alla pari, Charles può sfidare Hamilton (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La speranza è che sia una lotta per posizioni vicine a quelle che competono al mito, l'obiettivo di tornare a essere tra le prime tre forze del mondiale è il minimo sindacale per la Ferrari nel 2021. ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La speranza è che sia una lotta per posizioni vicine a quelle che competono al mito, l'obiettivo di tornare a essere tra le prime tre forze del mondiale è il minimo sindacale per lanel 2021. ...

autosprint : #Ferrari, Binotto: Leclerc-Sainz alla pari, Charles può sfidare Hamilton ?? - antorendina : @DanieleZindato Non mi sono sentito chiamato in causa, volevo solo dirti che è possibile credere che la Ferrari fac… - antorendina : @DanieleZindato Ma se io ti dicessi 'Binotto per me sta fallendo come TP e alla Ferrari mancano troppi ingredienti… - automotorinews : ?? #Steiner parla del piano per Mick #Schumacher in #Haas, svelando il retroscena con #Binotto ??Le sue parole #F1… - quaranta_vito : Una mazzata alla dirigenza Ferrari, la quale nn ha fatto altro che cambiare (e la stessa AMG ha preso <a quattro sp… -