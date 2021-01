(Di mercoledì 13 gennaio 2021) A sentirli, poco dopo la dichiarazione di Robertoalla Camera, si capisce subito che la decisione del Governo di prorogare lo stato di emergenza Covid al 30li ha spiazzati e anche parecchio infastiditi. Se questo incrini l’intesa tra il Comitato tecnico scientifico e il suo Ministro di riferimento - il Ministro della Salute, appunto - si vedrà. Ma che la simpatia stia scemando è evidente. E tra i tecnici e gli scienziati, raggiunti al telefono da HuffPost mentreancora annunciava i nuovi divieti in arrivo “perché c’è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia”, qualcuno ha fatto notare: “Visto che il ministro ha ringraziato tutti, ma proprio tutti, tranne il Cts?”, sicuro che “non si tratta di un caso”. I toni sono spazientiti, le parole meno misurate del solito. Neanche ...

vitobarile : Il #cts aveva proposto la proroga dello stato di emergenza al 31 luglio il governo ha fatto lo sconto 30 aprile.… - HuffPostItalia : Cts irritato per il parere ignorato. 'Conte e Speranza non volevano il 30 aprile'

L'HuffPost

Sorpresa per l'annuncio della proroga dello stato d'emergenza in Parlamento, che i tecnici volevano fino a fine luglio ...Lunedì soltanto tre Regioni (Abruzzo, Toscana e Valle d'Aosta) hanno scelto di dare il via libera alle superiori per il ritorno in classe. Le altre Regioni hanno preferito la didattica a distanza, att ...