Covid, negli Usa più di 4mila morti in 24 ore. In Germania i decessi tornano sopra quota mille. Il contagio è ripreso anche in Cina (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre nel mondo si moltiplica il numero dei Paesi che introducono o prolungano misure restrittive più stringenti, anche in Cina dove il virus sembrava sconfitto, il Covid continua a diffondersi. negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore quasi 4.500 persone hanno perso la vita a causa di complicanze legate al coronavirus. Nelle stesso giorno, i morti comunicati in Germania sono tornati ancora una volta sopra quota mille. La Johns Hopkins University comunica che per la prima volta dall’inizio della pandemia gli Stati Uniti registrano più di 4mila decessi in un giorno per Covid-19, raggiungendo i 4.470. Sono invece 235mila i nuovi casi confermati dalla Johns Hopkins negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre nel mondo si moltiplica il numero dei Paesi che introducono o prolungano misure restrittive più stringenti,indove il virus sembrava sconfitto, ilcontinua a diffondersi.Stati Uniti nelle ultime 24 ore quasi 4.500 persone hanno perso la vita a causa di complicanze legate al coronavirus. Nelle stesso giorno, icomunicati insono tornati ancora una volta. La Johns Hopkins University comunica che per la prima volta dall’inizio della pandemia gli Stati Uniti registrano più diin un giorno per-19, raggiungendo i 4.470. Sono invece 235mila i nuovi casi confermati dalla Johns Hopkins...

Agenzia_Ansa : #Covid, focolai in #Cina, 22 milioni di persone in lockdown. Misure restrittive per tre città nella provincia di He… - RaffaeleFitto : Quello che sta accadendo fra #Renzi e #Conte è imbarazzante, ma se @FratellidItalia chiede di andare a votare è IRR… - Agenzia_Ansa : I morti per #Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo record. E' quanto emerge… - qui_finanza : Le 5 pandemie degli ultimi 100 anni (e tutte le fasi di una pandemia) Le pandemie si verificano ad intervalli di te… - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: Allarme di #Merkel, altre 8-10 settimane di misure dure #Covid #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid negli Covid, Merkel: 'servono altre 8-10 settimane di misure dure' Agenzia ANSA Kudla è positivo al Covid, ma glielo dicono in campo (Crivelli). Panatta, la Davis e...

Il Covid si insinua nelle qualificazioni maschili degli Australian ... «Io mi sono appassionato quando ero bambino, negli anni Sessanta facevo il raccattapalle allo Sporting, allora sì che il tennis ...

Aria leggermente più pulita in Lombardia

Il Covid-19 imperversa ma almeno ci si può consolare con un'aria più pulita. Continua il trend complessivo di miglioramento ...

Il Covid si insinua nelle qualificazioni maschili degli Australian ... «Io mi sono appassionato quando ero bambino, negli anni Sessanta facevo il raccattapalle allo Sporting, allora sì che il tennis ...Il Covid-19 imperversa ma almeno ci si può consolare con un'aria più pulita. Continua il trend complessivo di miglioramento ...